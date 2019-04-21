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Зеленський натякнув на перестановки в Генштабі

Новини » Вибори 2019    21.04.2019 - 22:05
Зеленський натякнув на перестановки в Генштабі
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Разом з тим, він поки не назвав претендентів на посади в Генштабі

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський на брифінгу щодо завершення голосування на вибори 2019 анонсував кадрові зміни в Генеральному штабі Збройних сил. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Зеленський нагадав, що нещодавно його команда представила експертів партії "Слуга народу", які відповідають за різні напрямки в його стратегії.

"Найближчим часом ми представимо команду. З приводу Генштабу, я вже говорив, що у нас є серйозні хлопці, діючі генерали з бойовим досвідом. Ви обов'язково побачите, але я не маю права називати імена цих людей за домовленостями з ними", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що планує звільнити генерального прокурора Юрія Луценка.

"Луценко - це стара команда, ми будемо призначати нових людей", - зазначив він.

Крім того, він пообіцяв перезавантаження мінського процесу.

"Ми будемо продовжувати нормандський формат і мінське напрямок. Будемо йти до кінця, щоб припинити вогонь. Для нас завдання номер один - повернути заручників, військовополонених і моряків. Я зроблю все, щоб їх повернути додому. Впевнений, всі чекають цього позитивного результату", - сказав він.

 

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