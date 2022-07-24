Зеленский намекнул на Лаврова: только не знающие историю могли атаковать Украину

"Только те, кто абсолютно не знает правды истории и абсолютно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать Украину. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимость", - отметил Зеленский.

Он также добавил, что важнейшей национальной задачей является сохранение единства и работа на победу над Россией.