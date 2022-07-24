Зеленский намекнул на Лаврова: только не знающие историю могли атаковать Украину

Президент Владимир Зеленский уверен, что только те, кто не знает историю, могли решиться на вторжение в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его обращение.
"Только те, кто абсолютно не знает правды истории и абсолютно не чувствует ее смысла, могли принять решение атаковать Украину. После всего, что прошел наш народ, после всего, чему мы научились за столетие, украинцы никогда не отдадут независимость", - отметил Зеленский.
Он также добавил, что важнейшей национальной задачей является сохранение единства и работа на победу над Россией.
Отметим, вероятно, Зеленский затронул тему истории в ответ на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Москва намерена помочь украинцам избавиться от якобы "антинародного и антиисторического режима".
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уже назвал эти слова примером классической шизофрении.
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