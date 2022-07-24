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Зеленський натякнув на Лаврова: лише ті, хто не знає історію, могли атакувати Україну

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Володимир Зеленський впевнений, що тільки ті, хто не знає історію, могли зважитися на вторгнення до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його звернення.

"Лише ті, хто абсолютно не знає правди історії і абсолютно не відчуває її сенсу, могли ухвалити рішення атакувати Україну. Після всього, що пройшов наш народ, після всього, чого ми навчилися за століття, українці ніколи не віддадуть незалежності", - зазначив Зеленський.

Він також додав, що найважливішим національним завданням є збереження єдності та робота на перемогу над Росією.

Зазначимо, ймовірно, Зеленський торкнувся теми історії у відповідь на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова про те, що Москва має намір допомогти українцям позбутися від нібито "антинародного і антиісторичного режиму".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вже назвав ці слова прикладом класичної шизофренії.

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Володимир ЗеленськийЛавров