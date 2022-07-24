Лавров угрожает "помочь избавиться от антинародного режима" в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече с представителями стран-участниц Лиги арабских государств.

По его словам, украинский народ "заслуживает гораздо лучшего".

"Нам жаль украинскую историю, которая рушится у нас на глазах, и нам жаль тех, которые поддались государственной пропаганде киевского режима и тех, кто его поддерживает, нацеленной на то, чтобы Украина стала вечным врагом России", - заявил он.

Лавров подчеркнул, что российский и украинский народны якобы продолжат жить вместе.

"Мы обязательно поможем украинскому народу избавиться от режима, абсолютно антинародного и антиисторического", - добавил он.