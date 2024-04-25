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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський: Нам потрібна справжня безпека, ми маємо відтіснити РФ на її територію

Фото: президент України Володимир Зеленський (president. gov.ua)
Автор: Анастасія Гришкова

Президент України Володимир Зеленський повідомив, які дії потрібно вжити, щоб зупинити Росію.

Про це заявив Володимир Зеленський ві нтерв’ю Fox News, повідомляє РБК-Україна.

"Якщо нам потрібна справжня безпека, якщо ми справді хочемо, щоб вона була сильною, на багато днів і років – на десятки років, щоб безпека існувала в майбутньому нашого регіону, ми маємо відтіснити Росію на її територію", - сказав Зеленський.

 

Як США допомагають Україні

Америка від початку повномасштабнго вторгнення допомагає Україні.

Нагадаємо, 24 квітня президент Америки Джо Байден підписав законопроект про виділення Україні 61 мільярда доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, в Армії США прогнозують значне зростання виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів, про це вчора, 24 квітня, заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.

Додамо, Зеленський наголосив, що в допомозі від Сполучних Штатів Америки (США) важлива не лише оперативність надання підтримки, але й отримання того, що є найнеобхідніше.

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