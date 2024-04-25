Зеленский: Нам нужна настоящая безопасность, мы должны оттеснить РФ на ее территорию

Как США помогают Украине

Америка с начала полномасштабного вторжения помогает Украине.

Напомним, 24 апреля президент Америки Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине 61 миллиард долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Армии США прогнозируют значительный рост производства 155-мм артиллерийских боеприпасов , об этом вчера, 24 апреля, заявил заместитель начальника штаба армии США генерал-лейтенант Джеймс Мингус.

Добавим, Зеленский подчеркнул, что в помощи от Соединенных Штатов Америки (США) важна не только оперативность оказания поддержки, но и получение того, что необходимо.

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