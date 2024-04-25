США втричі збільшать виготовлення артснарядів: скільки часу на це потрібно

США планують збільшити виробництво артилерійських боєприпасів втричі, а це за обсягом 100 тисяч 155-мм снарядів в на місяць.

Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express .

В Армії США прогнозують значне зростання виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів про це вчора, 24 квітня, заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус.

"З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тисяч одиниць", - відзначив він.

За словами Мінгуса, наразі американська "оборонка" випуская 30 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм.

Таким чином Сполучені Штати збільшать обсяг виробництва 155-мм боєприпасів до 1,2 мільйони на рік.

У США наголошують, що збільшення виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів критично важливе для України.