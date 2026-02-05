Зеленський наказав підготувати плани захисту енергосистеми до осені: що чекає на регіони

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки РФ по енергетичній інфраструктурі Харкова 5 лютого у місті спостерігаються перебої або повне припинення електропостачання.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що через пошкодження зупинилися громадський транспорт, метро та практично весь електротранспорт. Він зазначив, що важкі руйнування енергетичної інфраструктури призвели до перебоїв у постачанні. Енергетичні служби працюють над відновленням електропостачання.

Також міністр енергетики Денис Шмигаль попередив, що графіки відключень світла можуть погіршитися, що пов’язано із значним дефіцитом генерації електроенергії. За його словами, ситуація в енергетиці залишається дуже складною.