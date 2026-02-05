RU

Зеленский приказал подготовить планы защиты энергосистемы к осени: что ждет регионы

Фото: первый вице-премьер, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Сергей Козачук

Харьковская область получит дополнительное оборудование для восстановления энергообъектов, поврежденных российскими обстрелами. Заказ на необходимое оборудование уже сформирован через Фонд поддержки энергетики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера, министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Читайте также: В Харькове значительные перебои со светом после утренней атаки РФ

Во время совещания по ситуации на Харьковщине Шмыгаль обсудил состояние сетей с руководством ОВА и представителями облэнерго.

По его словам, сейчас все потребности региона скоординированы, а помощь поступает непосредственно из хабов Министерства энергетики.

"Через Фонд поддержки энергетики Украины уже сделан заказ дополнительного оборудования для ремонтов", - подчеркнул министр энергетики.

Важным вопросом встречи стала защита энергоузлов от новых атак. Шмыгаль отметил, что в области уже реализована часть оборонных мероприятий, однако работу необходимо усиливать.

В частности, президент Владимир Зеленский поставил задачу местным властям подготовить стратегию защиты к следующим холодам.

"Ожидаем от глав городов и областей соответствующие планы до 1 сентября", - отметил Денис Шмыгаль.

Фото: Совещание о состоянии обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения на Харьковщине (t.me/Denys_Smyhal)

 

 

Напомним, что в результате утренней атаки РФ по энергетической инфраструктуре Харькова 5 февраля в городе наблюдаются перебои или полное прекращение электроснабжения.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за повреждений остановились общественный транспорт, метро и практически весь электротранспорт. Он отметил, что тяжелые разрушения энергетической инфраструктуры привели к перебоям в снабжении. Энергетические службы работают над восстановлением электроснабжения.

Также министр энергетики Денис Шмыгаль предупредил, что графики отключений света могут ухудшиться, что связано со значительным дефицитом генерации электроэнергии. По его словам, ситуация в энергетике остается очень сложной.

