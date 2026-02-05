Зеленский приказал подготовить планы защиты энергосистемы к осени: что ждет регионы

Во время совещания по ситуации на Харьковщине Шмыгаль обсудил состояние сетей с руководством ОВА и представителями облэнерго.

По его словам, сейчас все потребности региона скоординированы, а помощь поступает непосредственно из хабов Министерства энергетики.

"Через Фонд поддержки энергетики Украины уже сделан заказ дополнительного оборудования для ремонтов", - подчеркнул министр энергетики.

Важным вопросом встречи стала защита энергоузлов от новых атак. Шмыгаль отметил, что в области уже реализована часть оборонных мероприятий, однако работу необходимо усиливать.

В частности, президент Владимир Зеленский поставил задачу местным властям подготовить стратегию защиты к следующим холодам.

"Ожидаем от глав городов и областей соответствующие планы до 1 сентября", - отметил Денис Шмыгаль.