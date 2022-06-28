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Зеленский накануне саммита НАТО созвонился со Столтенбергом

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Киев, Вторник 28 июня 2022 11:51
Зеленский накануне саммита НАТО созвонился со Столтенбергом Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом Североатлантического альянса, который стартует сегодня в Мадриде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского в Twitter.

"Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции в канун Мадридского саммита НАТО", - написал он.

Зеленский сообщил, что указал Столтенбергу на важность мощной противоракетной обороне для Украины для предотвращения российских терактов.

В свою очередь Столтенберг сообщил, что обсудил с Зеленским российскую агрессию против Украины.

"На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Союзники по НАТО поддерживают вас", - заявил генсек Альянса в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет особых ожиданий от предстоящего саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня.

Напомним, саммит НАТО в Мадриде рассмотрит новую стратегическую концепцию с учетом изменений в европейской и мировой безопасности, подтвердит единство союзников и политику "открытых дверей". Премьер-министр Японии Фумио Кисида рассматривает возможность участия в саммите.

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Владимир Зеленский Йенс Столтенберг Война России против Украины НАТО
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