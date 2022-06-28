ru ua
Вт, 28 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Зеленський напередодні саміту НАТО зідзвонився зі Столтенбергом

Новость на русском →
Київ, Вівторок 28 червня 2022 11:51
Зеленський напередодні саміту НАТО зідзвонився зі Столтенбергом Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом перед самітом Північноатлантичного альянсу, який стартує сьогодні в Мадриді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського в Twitter.

"Провів телефонну розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Скоординували позиції напередодні Мадридського саміту НАТО", - написав він.

Зеленський повідомив, що вказав Столтенбергу на важливість потужної протиракетної оборони для України для запобігання російських терактів.

У свою чергу Столтенберг повідомив, що обговорив із Зеленським російську агресію проти України.

"На нашому саміті НАТО ми посилимо підтримку нашого Близького партнера України зараз і в довгостроковій перспективі. Союзники по НАТО підтримують вас", - заявив генсек Альянсу в Twitter.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в України немає особливих очікувань від майбутнього саміту НАТО в Мадриді, який пройде 28-30 червня.

Нагадаємо, саміт НАТО в Мадриді розгляне нову стратегічну концепцію з урахуванням змін в європейській і світовій безпеці, підтвердить єдність союзників і політику "відкритих дверей". Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розглядає можливість участі в саміті.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Єнс Столтенберг Війна Росії проти України НАТО
NEWS
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос
Є досить велика загроза нападу на Україну з території Білорусі, - генерал Кривонос
DAILY
Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Кривонос: Багато білоруських військових готові відразу здаватися в полон