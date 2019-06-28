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Зеленский наградил водолазов-ликвидаторов аварии на ЧАЭС


Одному из ликвидаторов звание Героя было присвоено посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" трем водолазам-ликвидаторам аварии на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как сообщается, Зеленский присвоил звание Героя старшему инженеру-механику реакторного цеха ЧАЭС Алексею Ананенку, старшему инженеру турбинного цеха Валерию Беспалову и начальнику смены Борису Баранову, которые принимали участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Баранову звание было присвоено посмертно.

Отметим, что Ананеко, Беспалов и Баранов предотвратили возможный повторный взрыв на ЧАЭС. Ликвидаторы спустились в бассейн-барботер под реактором и освободили его от воды.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства 14 иностранцам, которые отстаивали территориальную целостность Украины. В офисе президента отметили, что это только первые решения относительно предоставления гражданства.

РБК-Украина писало, что 27 июня Зеленский назначил нового временно исполняющего обязанности главы Кировоградской областной государственной администрации. Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Светлану Лобанову.

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