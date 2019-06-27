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Зеленский назначил нового врио главы Кировоградской ОГА

Новости » Политика    27.06.2019 - 22:21
Зеленский назначил нового врио главы Кировоградской ОГА
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Главой Кировоградской ОГА назначена Светлана Лобанова

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 27 июня, назначил нового временно исполняющего обязанности главы Кировоградской областной государственной администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Так, Зеленский подписал указ, которым освободил Сергея Коваленко от временного исполнения обязанностей председателя Кировоградской облгосадминистрации.

Другим указом Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Кировоградской областной государственной администрации на Светлану Лобанову.

Согласно информации на сайте Кировоградской ОГА, до назначения Лобанова занимала должность заместителя председателя облгосадминистрации.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня Зеленский также уволил Валентина Резниченко с должности председателя Днепропетровской областной государственной администрации.

Как писало РБК-Украина, 11 июня Зеленский уволил 15 глав ОГА: Черниговской, Хмельницкой, Херсонской, Тернопольской, Сумской, Одесской, Полтавской, Николаевской, Львовской, Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Волынской, Запорожской областей. Вчера же Кабмин согласовал назначение восьми глав ОГА, предложенных Зеленским.

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