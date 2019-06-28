ru
ua

Зеленський нагородив водолазів-ліквідаторів аварії на ЧАЕС


Одному з ліквідаторів звання Героя було присвоєне посмертно

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Герой України" трьом водолазам-ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Як повідомляється, Зеленський присвоїв звання Героя старшому інженеру-механіку реакторного цеху ЧАЕС Олексію Ананенку, старшому інженеру турбінного цеху Валерію Беспалову та начальнику зміни Борису Баранову, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Баранову звання було присвоєне посмертно.

Зазначимо, що Ананеко, Беспалов та Баранов запобігли можливому повторному вибуху на ЧАЕС. Ліквідатори спустилися в басейн-барботер під реактором та звільнили його від води.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 іноземцям, які відстоювали територіальну цілісність України. В офісі президента зазначили, що це лише перші рішення щодо надання громадянства.

РБК-Україна писало, що 27 червня Зеленський призначив нового тимчасово виконуючого обов'язки глави Кіровоградської обласної державної адміністрації. Зеленський тимчасово поклав виконання обов’язків голови Кіровоградської обласної державної адміністрації на Світлану Лобанову.

Спека вище +30 утримується в Україні У Казахстані на військових складах стався вибух
Читати всі новини