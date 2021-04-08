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Зеленский наградил более полусотни украинских военных

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский наградил государственными наградами более 60 украинских военных. Соответствующий указ глава государства подписал перед поездкой на Донбасс, 7 апреля.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, глава государства наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени пятерых военнослужащих, двое из них получили награду посмертно. Еще один военный получил орден "За мужество" ІІ степени.

Какими еще орденами и медалями наградил президент военных:

  • орден "За мужество" III степени - 22 военнослужащих (10 посмертно);
  • медаль "За военную службу Украине" - 8 военнослужащих;
  • медаль "Защитнику Отечества" - 22 военнослужащих;
  • медаль "За спасенную жизнь" - 4 военнослужащих.

В общем государственными наградами были награждены 62 украинских военнослужащих.

Напомним, в феврале 2021 года Зеленский наградил ряд украинских военных за мужество в защите Украины. Некоторые из них получили награду посмертно.

А в январе этого года Зеленский выдал первый наградной пистолет. Оружие получил украинский генерал.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийВооруженные силы Украинынаградавоенные
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