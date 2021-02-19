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Зеленский наградил военных за мужество в защите Украины

Новина українською → Киев, Пятница 19 февраля 2021 19:54
Зеленский наградил военных за мужество в защите Украины Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами и медалями ряд украинских военных, в том числе и посмертно. Награды вручены за мужество в ходе защиты государственного суверенитета и территориальной целостности страны.

Указ №59/2021 размещен на сайте Офиса президента.

Орденом "За мужество" III степени награждены посмертно старшие матросы Кравченко Василий Сергеевич и Струк Илья Николаевич.

Медаль "За военную службу Украине" получил капитан Свинарчук Александр Олегович.

Медалями "Защитника отечества" награждены матрос Бучковский Артем Валерьевич и старший матрос Ромашка Владислав Александрович.

В январе сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выдал своей первый наградной пистолет. Награду получил украинский генерал.

Также в декабре 2020 года Владимир Зеленский подписал указ о награждении старшего сержанта Национальной гвардии Виталия Маркива орденом "За мужество" III степени.

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