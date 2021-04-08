RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський нагородив понад півсотні українських військових

Автор: Дмитро Левицький

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками понад 60 українських військових. Відповідний указ глава держави підписав перед поїздкою на Донбас, 7 квітня.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Так, глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня п'ятьох військовослужбовців, двоє з них отримали нагороду посмертно. Ще один військовий отримав орден "За мужність" ІІ ступеня.

Якими ще орденами та медалями нагородив президент військових:

  • орден "За мужність" ІІІ ступеня - 22 військовослужбовців (10 посмертно);
  • медаль "За військову службу Україні" - 8 військовослужбовців;
  • медаль "Захиснику Вітчизни" - 22 військовослужбовців;
  • медаль "За врятоване життя" - 4 військовослужбовців.

Загалом державними відзнаками було нагороджено 62 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, у лютому 2021 року Зеленський нагородив низку українських військових за мужність у захисті України. Декотрі з них отримали нагороду посмертно.

А у січні цього року Зеленський видав перший нагородний пістолет. Зброю отримав український генерал.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийЗбройні сили Українинаградавійськові
Читайте також
Зеленський про загострення на Донбасі: коли б'ють по наших бійцях, армія відповідає
Сотні бойових машин: Росія розгорнула величезний військовий табір біля кордону з Україною
Прогноз погоди