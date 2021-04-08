Зеленський нагородив понад півсотні українських військових

Президент України Володимир Зеленський нагородив державними відзнаками понад 60 українських військових. Відповідний указ глава держави підписав перед поїздкою на Донбас, 7 квітня.
Так, глава держави нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня п'ятьох військовослужбовців, двоє з них отримали нагороду посмертно. Ще один військовий отримав орден "За мужність" ІІ ступеня.
Якими ще орденами та медалями нагородив президент військових:
Загалом державними відзнаками було нагороджено 62 українських військовослужбовців.
Нагадаємо, у лютому 2021 року Зеленський нагородив низку українських військових за мужність у захисті України. Декотрі з них отримали нагороду посмертно.
А у січні цього року Зеленський видав перший нагородний пістолет. Зброю отримав український генерал.