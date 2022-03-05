UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Зеленский наградил орденами и медалями 70 защитников Украины. Часть из них - посмертно

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Владимир Зеленский сообщил о награждении орденами и медалями 70 украинских защитников. Глава государства также присвоил очередные воинские звания командованию Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

"Я наградил сегодня орденами и медалями 70 украинских героев. К сожалению, 37 из них посмертно", - сказал Зеленский.

Он добавил, что командующему операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанту Павлюку Александру присвоено звание Героя Украины.

Зеленский также присвоил очередные воинские звания:

  • генерала главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному;
  • бригадного генерала заместителю командующего войсками оперативного командования Восток Владимиру Швораку;
  • бригадного генерала заместителю командующего войсками оперативного командования Запад Артему Боголому;
  • бригадного генерала юстиции начальнику университета имени Ярослава Мудрого Сергею Мельнику.

Напомним, 2 марта Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 защитникам, части из них посмертно.

Война России против Украины продолжается десятый день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйГерой Украины