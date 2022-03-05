Зеленский наградил орденами и медалями 70 защитников Украины. Часть из них - посмертно

Президент Владимир Зеленский сообщил о награждении орденами и медалями 70 украинских защитников. Глава государства также присвоил очередные воинские звания командованию Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Зеленского.

Он добавил, что командующему операцией Объединенных сил (ООС) генерал-лейтенанту Павлюку Александру присвоено звание Героя Украины.

"Я наградил сегодня орденами и медалями 70 украинских героев. К сожалению, 37 из них посмертно", - сказал Зеленский.

Напомним, 2 марта Зеленский присвоил звание Героя Украины 15 защитникам, части из них посмертно.

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