Зеленский присвоил звание Героев Украины 15 нашим защитникам. Части из них - посмертно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента.

За мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге звание Героя Украины присвоено:

Старшему лейтенанту Билоконю Максиму Витальевичу (посмертно). Участвовал в отражении атаки врага во время обороны Чернигова, уничтожил ДРГ врага и два танка противника.

Подполковнику Капичуну Александру Валерьевичу (посмертно). Благодаря его героическим действиям остановили колонну врага, уничтожили технику и вражеских солдат.

Солдату Лукьяновичу Александру Владимировичу (посмертно). Во время боя обезвредил до трех десятков единиц техники противника. В результате авиационного удара получил смертельное ранение.

Младшему сержанту Незсольному Михаилу Михайловичу (посмертно). Погиб в ближнем бою с силами противника, когда эвакуировал людей.

Солдату Никончуку Андрею Валерьевичу (посмертно). Защищал Киевскую ГЭС от налетов российской авиации и ракетных ударов.

Лейтенанту Сапылу Виталию Романовичу (посмертно). Командир танкового взвода, обезвредил три десятка единиц техники врага. Погиб во время авиаудара.

Главному сержанту Синюку Алексей Александрович (посмертно). Оборонял Чернигов, уничтожил два вражеских БМП и захватил танк Т-72. Погиб от авиаудара.

Лейтенанту Украинцу Владиславу Петровичу (посмертно). Прикрыл отход своих при наступлении врага.

Майору Чабану Степану Ивановичу (посмертно). Пилот Су-27. Отвлек на себя вражескую авиацию над Кропивницким.

Майору Михальчуку Игорю Васильевичу. Руководитель подразделения танкового батальона. Уничтожил многочисленные бронемашины врага.

Полковнику Мусиенко Сергею Николаевичу. Руководитель подразделения ракетных войск и артиллерии. Нанес сокрушительные удары противнику на Харьковском направлении.

Лейтенанту Пальченко Евгению Михайловичу. Руководитель взвода танков. Прикрыл выход бригады из окружения.

Майору Прокопенко Владиславу Юрьевичу. Руководитель танкового батальона. Вывел личный состав и технику из окружения без потерь.

Подполковнику Федосенко Павлу Юрьевичу. Руководитель подразделения 92-й бригады за эффективную оборону Харькова.

Старшему лейтенанту Чавалаху Дмитрию Петровичу за героическое участие в обороне Херсонской области.

"Все 40 миллионов, как эти 15 героев. Слава Украине!" - сказал президент.