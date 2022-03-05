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Зеленський нагородив орденами і медалями 70 захисників України. Частина з них - посмертно

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Володимир Зеленський повідомив про нагородження орденами та медалями 70 українських захисників. Глава держави також присвоїв чергові військові звання командуванню Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Зеленського.

"Я нагородив сьогодні орденами і медалями 70 українських героїв. На жаль, 37 з них посмертно", - сказав Зеленський.

Він додав, що командувачу операцією Об'єднаних сил (ООС) генерал-лейтенанту Павлюку Олександру присвоєно звання Героя України.

Зеленський також присвоїв чергові військові звання:

  • генерала головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному;
  • бригадного генерала заступнику командувача військами оперативного командування Схід Володимиру Швораку;
  • бригадного генерала заступнику командувача військами оперативного командування Захід Артему Боголому;
  • бригадного генерала юстиції начальнику університету імені Ярослава Мудрого Сергію Мельнику.

Нагадаємо, 2 березня Зеленський присвоїв звання Героя України 15 захисникам, частини з них посмертно.

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