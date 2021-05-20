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Зеленский наградил 20 украинских военных, часть из них посмертно

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, издал указ о награждении 20 украинских военных за защиту территориальной целостности и суверенитета государства. Восемь военнослужащих были награждены посмертно.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Так, орденом" За мужество " III степени были награждены:

  • Виктор Гелебрант, младший сержант (посмертно);
  • Андрей Грабарь, младший сержант (посмертно);
  • Герман Грасс, солдат;
  • Ярослав Карлийчук, старший солдат (посмертно);
  • Владислав Мороз, солдат (посмертно);
  • Владимир Оноприенко, старший солдат (посмертно);
  • Александр Пекур, старший солдат (посмертно);
  • Андрей Теперик, старший солдат (посмертно);
  • Денис Юшко, матрос (посмертно).

Медалью "Защитнику Отечества" глава государства наградил:

  • Юрия Билыка, лейтенанта;
  • Константина Головецкого, старшего сержанта;
  • Артура Гончара, старшего солдата;
  • Руслана Косенко, старшего солдата;
  • Андрея Лукьяненко, старшего солдата;
  • Максима Лукьянова, сержанта;
  • Александра Лямина, прапорщика;
  • Николая Маника, старшего лейтенанта;
  • Илью Норкина, старшего солдата;
  • Дмитрия Самокиша, старшего лейтенанта запаса;
  • Юрия Турчака, матроса.

Напомним, в начале апреля Зеленский наградил более 50 украинских военнослужащих.

Также РБК-Украина писало, что глава государства издал указ о награждении 5 украинских военных. Двое из них были награждены посмертно.

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