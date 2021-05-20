Зеленский наградил 20 украинских военных, часть из них посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 мая, издал указ о награждении 20 украинских военных за защиту территориальной целостности и суверенитета государства. Восемь военнослужащих были награждены посмертно.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
Так, орденом" За мужество " III степени были награждены:
Медалью "Защитнику Отечества" глава государства наградил:
Напомним, в начале апреля Зеленский наградил более 50 украинских военнослужащих.
Также РБК-Украина писало, что глава государства издал указ о награждении 5 украинских военных. Двое из них были награждены посмертно.