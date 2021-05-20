Зеленський нагородив 20 українських військових, частину з них посмертно
Україна, Четвер 20 травня 2021 23:05
Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 травня, видав указ про нагородження 20 українських військових за захист територіальної цілісності та суверенітету держави. Вісьмох військовослужбовців було нагороджено посмертно.
Так, орденом "За мужність" III ступеня були нагороджені:
Віктор Гелебрант, молодший сержант (посмертно);
Андрій Грабар, молодший сержант (посмертно);
Герман Грасс, солдат;
Ярослав Карлійчук, старший солдат (посмертно);
Владислав Мороз, солдат (посмертно);
Володимир Онопрієнко, старший солдат (посмертно);
Олександр Пекур, старший солдат (посмертно);
Андрій Теперик, старший солдат (посмертно);
Денис Юшко, матрос (посмертно).
Медаллю "Захиснику Вітчизни" глава держави нагородив:
Юрія Білика, лейтенанта;
Костянтина Головецького, старшого сержанта;
Артура Гончара, старшого солдата;
Руслана Косенка, старшого солдата;
Андрія Лук'яненка, старшого солдата;
Максима Лук'янова, сержанта;
Олександра Ляміна, прапорщика;
Миколу Маніка, старшого лейтенанта;
Іллю Норкіна, старшого солдата;
Дмитра Самокишу, старшого лейтенанта запасу;
Юрія Турчака, матроса.