Зеленський нагородив "Редіса" орденом Богдана Хмельницького

Що відомо про "Редіса"

Денис "Редіс" Прокопенко - один з найвідоміших та найвпливовіших українських військовослужбовців. У 2022 році "Азов" під командуванням Прокопенка зайняв оборону Маріуполя і прилеглих сіл.

"Редіс" разом з іншими "азовцями" та захисниками Маріуполя потрапив у російський полон. Його обміняли 21 вересня 2022 року, після чого з іншими командирами, згідно з домовленістю, етапували до Туреччини.

Після повернення в Україну "Редіс" практично відразу заявив, що повертається на фронт. Більше про Дениса Прокопенка - у матеріалі РБК-Україна.