Зеленский наградил "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого

Что известно о "Редисе"

Денис "Редис" Прокопенко - один из самых известных и влиятельных украинских военнослужащих. В 2022 году "Азов" под командованием Прокопенко занял оборону Мариуполя и близлежащих сел.

"Редис" вместе с другими "азовцами" и защитниками Мариуполя попал в российский плен. Его обменяли 21 сентября 2022 года, после чего с другими командирами, согласно договоренности, этапировали в Турцию.

После возвращения в Украину "Редис" практически сразу заявил, что возвращается на фронт. Больше о Денисе Прокопенко - в материале РБК-Украина.