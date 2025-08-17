RU

Зеленский наградил "Редиса" орденом Богдана Хмельницкого

Фото: Денис Прокопенко (facebook com Denys Prokopenko)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Владимир Зеленский наградил десятки бойцов Нацгвардии, полиции, ГСЧС и пограничной службы. Среди них - защитник Мариуполя, полковник Денис Прокопенко ("Редис").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента №598.

Полковник Нацгвардии "Редис" был награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени.

Орден Богдана Хмельницкого III степени получили 10 бойцов Нацгвардии - Игорь Бензерук, Денис Борцов, Станислав Зобнев, Святослав Козак, Максим Нечет, Богдан Олейник, Василий Савицкий, Владимир Стрюков, Антон Хвостик, Богдан Цимбал.

Еще несколько десятков нацгвардейцев, воинов Нацполиции, пограничников и бойцов ГСЧС получили ордена "За мужество" трех степеней (большинство - посмертно), медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

 

Что известно о "Редисе"

Денис "Редис" Прокопенко - один из самых известных и влиятельных украинских военнослужащих. В 2022 году "Азов" под командованием Прокопенко занял оборону Мариуполя и близлежащих сел.

"Редис" вместе с другими "азовцами" и защитниками Мариуполя попал в российский плен. Его обменяли 21 сентября 2022 года, после чего с другими командирами, согласно договоренности, этапировали в Турцию.

После возвращения в Украину "Редис" практически сразу заявил, что возвращается на фронт. Больше о Денисе Прокопенко - в материале РБК-Украина.

