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Зеленский наградил 483 военных

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Суббота 15 октября 2022 01:45
Зеленский наградил 483 военных Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский отметил наградами почти 500 наших воинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"В целом госнаградами отмечены 483 бойца. Пятнадцати - присвоено звание Герой Украины", - отметил политик.

Зеленский добавил, что вручил Кресты боевых заслуг и ордена Золотая Звезда украинским военным.

Напомним, президент присвоил командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку звание Героя Украины.

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