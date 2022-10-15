Зеленский наградил 483 военных
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
По случаю Дня защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский отметил наградами почти 500 наших воинов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.
"В целом госнаградами отмечены 483 бойца. Пятнадцати - присвоено звание Герой Украины", - отметил политик.
Зеленский добавил, что вручил Кресты боевых заслуг и ордена Золотая Звезда украинским военным.
Напомним, президент присвоил командующему Воздушными силами ВСУ Николаю Олещуку звание Героя Украины.
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