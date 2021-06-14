Зеленский надеется получить вскоре сроки встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский надеется в ближайшее время узнать сроки и повестку дня встречи с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что россияне затягивают проведение встречи.
Об этом Владимир Зеленский сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, расшифровку которого обнародовал Офис президента Украины.
"Президент Украины надеется на встречу с Президентом РФ для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает ее проведения без понятных причин", - говорится в сообщении ОП.
Зеленский все же надеется в ближайшее время узнать о сроках и повестке дня встречи.
"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду (повестку дня - ред.) и сроки", - сказал Зеленский.
В интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет, что не смог встретиться с президентом США Джо Байденом до саммита американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Саммит Байдена-Путина должен пройти в Женеве уже в эту среду.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины. Зеленский считает, что США могли бы оказать и экономическую поддержку Украине.