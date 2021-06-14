UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский надеется получить вскоре сроки встречи с Путиным

Автор: Андрей Василюк

Президент Украины Владимир Зеленский надеется в ближайшее время узнать сроки и повестку дня встречи с президентом России Владимиром Путиным. Украинский лидер отметил, что россияне затягивают проведение встречи.

Об этом Владимир Зеленский сказал в совместном интервью Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, расшифровку которого обнародовал Офис президента Украины.

"Президент Украины надеется на встречу с Президентом РФ для активизации мирных переговоров, хотя российская сторона затягивает ее проведения без понятных причин", - говорится в сообщении ОП.

Зеленский все же надеется в ближайшее время узнать о сроках и повестке дня встречи.

"Будем надеяться, что в ближайшее время мы получим адженду (повестку дня - ред.) и сроки", - сказал Зеленский.

В интервью президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сожалеет, что не смог встретиться с президентом США Джо Байденом до саммита американского лидера с российским президентом Владимиром Путиным. Саммит Байдена-Путина должен пройти в Женеве уже в эту среду.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 14 июня, что хочет услышать четкое "да" или "нет" от президента США Джо Байдена относительно Плана действий по членству в НАТО для Украины. Он также напомнил о сохранении военной угрозы РФ для Украины. Зеленский считает, что США могли бы оказать и экономическую поддержку Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир Зеленский