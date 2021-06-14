Зеленський сподівається отримати невдовзі терміни зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський сподівається найближчим часом дізнатися терміни та порядок денний зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Український лідер зазначив, що росіяни затягують проведення зустрічі.
Про це Володимир Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, розшифровку якого оприлюднив Офіс президента України.
"Президент України сподівається на зустріч з Президентом РФ задля активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин", - йдеться в повідомлення ОП.
Зеленський все ж сподівається найближчим часом дізнатися про терміни та порядок денний зустрічі.
"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду (порядок денний - ред.)й терміни", - сказав Зеленський.
В інтерв'ю президент України Володимир Зеленський заявив, що шкодує, що не зміг зустрітися із президентом США Джо Байденом до саміту американського лідера з російським президентом Володимиром Путіним. Саміт Байдена-Путіна має відбутися в Женеві вже цієї середи.
При цьому президент України Володимир Зеленський заявив також 14 червня, що хоче почути чітке "так" або "ні" від президента США Джо Байдена щодо Плану дій щодо членства в НАТО для України. Він також нагадав про збереження військової загрози РФ для України. Зеленський вважає, що США могли б надати й економічну підтримку Україні.