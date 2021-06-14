Зеленський сподівається отримати невдовзі терміни зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський сподівається найближчим часом дізнатися терміни та порядок денний зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Український лідер зазначив, що росіяни затягують проведення зустрічі.

Про це Володимир Зеленський сказав у спільному інтерв'ю Agence France-Presse, Reuters та Associated Press, розшифровку якого оприлюднив Офіс президента України .

"Президент України сподівається на зустріч з Президентом РФ задля активізації мирних переговорів, хоча російська сторона затягує її проведення без зрозумілих причин", - йдеться в повідомлення ОП.

Зеленський все ж сподівається найближчим часом дізнатися про терміни та порядок денний зустрічі.

"Будемо сподіватися, що найближчим часом ми отримаємо адженду (порядок денний - ред.)й терміни", - сказав Зеленський.