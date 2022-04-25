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Зеленский о начале третьего месяца войны: все знают, что ставка на Украину - выигрышная

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 23:03
Зеленский о начале третьего месяца войны: все знают, что ставка на Украину - выигрышная Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Еще в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации, большинство стран сомневались в прочности Украины и боялись провоцировать Москву. Однако, отныне все понимают, что ставка на нашу страну, является выигрышной.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня начался уже третий месяц нашей войны за независимость. 24 февраля большинство в мире не верили, что мы выстоим неделю. Еще месяц назад приходилось убеждать разные государства, что ставка на Украину - выигрышная. А теперь все это знают", - заявил президент Украины.

Война России против Украины продолжается шестьдесят один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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