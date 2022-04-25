Зеленський про початок третього місяця війни: усі знають, що ставка на Україну - виграшна

Ще на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації, більшість країн сумнівалися у міцності України та боялися провокувати Москву. Однак, відтепер усі розуміють, що ставка на нашу країну, є виграшною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні почався вже третій місяць нашої війни за незалежність. 24 лютого більшість у світі не вірили, що ми вистоїмо понад тиждень. Ще місяць тому доводилося переконувати різні держави, що ставка на Україну - виграшна. А тепер усі це знають", - заявив президент України.

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