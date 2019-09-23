Зеленський розпочав візит до США

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Візит президента США відбудеться з 23 по 26 вересня

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 23 вересня, розпочинає візит у Сполучені Штати Америки для участі в Генеральній асамблеї ООН. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-секретаря президента Юлії Мендель Twitter.

"Сьогодні Володимир Зеленський починає свій візит до США для участі в Генасамблеї ООН", - зазначила вона.

Today, @ZelenskyyUa starts his visit to the USA to participate in the #UNGA2019 — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) September 23, 2019

Зазначимо, Володимир Зеленський з 23 по 26 вересня перебуватиме з робочим візитом у США.

У рамках візиту президент виступить з промовою під час загальних дебатів сесії Генасамблеї ООН, а також візьме участь у саміті з Цілей сталого розвитку.

У Нью-Йорку Зеленський проведе низку двосторонніх зустрічей з лідерами іноземних держав, у тому числі з президентом США Дональдом Трампом. Зустріч з американським лідером відбудеться 25 вересня.

Крім того, президент України зустрінеться з лідерами української громади США, керівниками єврейських організацій, а також з представниками американських ділових кіл.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що американський лідер Дональд Трамп зацікавлений в тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії, а також у протидії корупції.