ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп заинтересован в поддержке Украины, которая борется против агрессии России, - Тейлор

Новости » Политика    11.09.2019 - 01:19
Трамп заинтересован в поддержке Украины, которая борется против агрессии России, - Тейлор
Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Временный поверенный в делах США в Украине также отметил важность обуздания коррупции

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии, а также в противодействии коррупции. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, передает РБК-Украина со ссылкой на его интервью "Голосу Америки".

"Он (Дональд Трамп, - ред.) заинтересован поддержать Украину, которая борется против агрессии России, и также заинтересован поддержать Украину в противодействии и - будем надеяться - победе над коррупцией", - заявил Тейлор.

Он подчеркнул, что обуздание Украиной коррупции важно как для самой Украины, так и для Европы и Соединенных Штатов.

"Президент Зеленский определил это задание (преодоления коррупции, - ред.) как свой второй приоритет. И я уверен в том, что президент Трамп заинтересован в этом", - считает Тейлор.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо его участникам.

23 сентября начнется визит президента Украины Владимира Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН, в ходе которого он встретится с президентом Дональдом Трампом и правительством США.

В Конгрессе США начали расследование относительно возможного давления Трампа на Зеленского Трамп назвал обмен пленными шагом к миру между Украиной и РФ
Новости Украины агрессия РФДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь