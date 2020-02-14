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Зеленский начал визит в Германию

Новости » Политика     14.02.2020 - 20:33
Зеленский начал визит в Германию
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

В рамках визита президент проведет ряд международных встреч

Президент Украины Владимир Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Германию, где примет участие в 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента.

Сообщается, что во время форума Владимир Зеленский выступит на отдельной сессии, посвященной Украине.

Кроме того, в рамках визита глава государства проведет ряд международных встреч.

Отметим, сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В разговоре лидеры обсудили подготовку следующего нормандского саммита, а также договорилсись активизировать работу Контактной группы по Донбассу.

Ранее РБК-Украина писало, что в Мюнхене во время конференции по безопасности, представители "нормандской четверки" планируют подготовить базу для будущей нормандской встречи.

По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, представители Украины, России, Франции и Германии планируют провести встречу для создания предпосылок для новой встречи в нормандском формате.

По словам посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, немецкое правительство интенсивно работает над подготовкой нормандского саммита в Берлине, несмотря на то, что предпосылок для его проведения пока нет.

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