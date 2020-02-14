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Зеленський розпочав візит до Німеччини

Новини » Політика     14.02.2020 - 20:33
Зеленський розпочав візит до Німеччини
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

В рамках візиту президент проведе низку міжнародних зустрічей

Президент України Володимир Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Німеччини, де візьме участь у 56-й Мюнхенській конференції з питань безпеки. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента.

Повідомляється, що під час форуму Володимир Зеленський виступить на окремій сесії, яка присвячена Україні.

Крім того, в рамках візиту глава держави проведе низку міжнародних зустрічей.

Зазначимо, сьогодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним. У розмові лідери обговорили підготовку наступного нормандського саміту, а також домовився активізувати роботу Контактної групи по Донбасу.

Раніше РБК-Україна писало, що в Мюнхені під час конференції з безпеки, представники "нормандської четвірки" планують підготувати базу для майбутньої нормандської зустрічі.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Хайко Мааса, представники України, Росії, Франції та Німеччини планують провести зустріч для створення передумови для нової зустрічі у нормандському форматі.

За словами посла Німеччини в Україні Анки Фельдгузен, німецький уряд інтенсивно працює над підготовкою нормандського саміту в Берліні, незважаючи на те, що передумов для його проведення поки що немає.

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