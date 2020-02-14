Германия интенсивно работает над подготовкой нормандской встречи в Берлине, - посол

Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (tribun)

Следующая встреча может состоятся в апреле

Германия интенсивно работает над подготовкой нормандского саммита в Берлине, несмотря на то, что предпосылок для его проведения пока нет. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в интервью Hromadske.

По ее словам, пока не созданы предпосылки для проведения нормандской встречи, ведь в Берлине ее участники должны говорить о политической составляющей минских договоренностей.

"Но это может поменяться. Мы ежедневно работаем, чтобы был результат и был прогресс. Нельзя предсказать, что будет в апреле", - сказала она.

Фельдгузен отметила, что есть разные оценки этого саммита сейчас.

"Но мне кажется, что итоговая декларация саммита - это якобы ориентир для всех сторон сегодня, и в этом направлении они работают. Особенно мои коллеги в Германии. Они готовят следующую встречу, которая должна состояться в апреле. Они действительно интенсивно работают над тем, чтобы следующая встреча была успешной", - добавила Фельдгузен.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудил подготовку следующего нормандского саммита, а также договорился активизировать работу Контактной группы по Донбассу.