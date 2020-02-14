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Маас: в Мюнхене планируется создание базы для нормандской встречи

Новости » Политика     14.02.2020 - 19:32
Маас: в Мюнхене планируется создание базы для нормандской встречи
Фото: Хайко Маас (facebook.com/AuswaertigesAmt)

Новая нормандская встреча должна состояться в Берлине

В Мюнхене во время конференции по безопасности представители "нормандской четверки" планируют подготовить базу для предстоящей нормандской встречи. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, передает РБК-Украина.

По словам Мааса, представители Украины, России, Франции и Германии планируют провести встречу для создания предпосылки для новой встречи в нормандском формате.

"Здесь в Мюнхене мы будем говорить с коллегами из Парижа, Москвы, Киева, чтобы создать предпосылки для новой встречи в" нормандском формате "в Берлине", - сказал Маас.

Напомним, ранее 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путины. В разговоре лидеры обсудили подготовку следующего нормандского саммита, а также договорился активизировать работу Контактной группы по Донбассу.

Также РБК-Украина писало, что, по словам посла Германии в Украине Анки Фельдгузен, немецкое правительство интенсивно работает над подготовкой нормандского саммита в Берлине, несмотря на то, что предпосылок для его проведения пока нет.

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Новости Украины Хайко МаасНормандский формат
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