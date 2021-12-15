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Зеленский начал первую встречу с новым канцлером Германии

Автор: Артем Горовенко

Президент Украины Владимир Зеленский в эти минуты проводит первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцем. Встреча проходит на полях саммита Восточного партнерства в Брюсселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook пресс-секретаря президента Сергея Никифорова.

"Президент Украины начал двустороннюю встречу с новым немецким канцлером Олафом Шольцем. Впоследствии к ним присоединится президент Франции Эммануэль Макрон", - отметил Никифоров.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что ждет от лидеров ЕС четких сигналов в адрес России, чтобы не допустить эскалации на границах.

Накануне встречи с Зеленский французский президент звонил президенту России Владимиру Путину, стороны обсуждали Украину.

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Владимир ЗеленскийОлаф Шольц