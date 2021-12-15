Не допустить эскалацию конфликта: Зеленский ждет, что лидеры ЕС направят четкие сигналы России
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Лидеры согласились с необходимостью продолжения совместных усилий с целью недопущения эскалации конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Зеленский рассказал Мишелю о развитии ситуации по безопасности вдоль границ Украины. Также украинский глава выразил надежду, что по результатам заседания Европейского совета, запланированного на 16 декабря, лидеры ЕС направят четкие сигналы в адрес Российской Федерации.
Кроме того, Зеленский акцентировал на том, что стратегической целью Украины в отношениях с Евросоюзом является обретение полноправного членства. В связи с этим Украина ожидает признания своей европейской перспективы со стороны ЕС.
Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Россия и Германия должны прийти к пониманию через диалог. Это должно быть в рамках общеевропейской внешней политики.