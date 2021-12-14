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Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину. Обсудили Украину

Новина українською →
Москва, Вторник 14 декабря 2021 16:49
Макрон перед встречей с Зеленским позвонил Путину. Обсудили Украину Фото: Владимир Путин и Эммануэль Макрон (kremlin.ru)
Автор: Юлия Бойко

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. В частности, они обсудили Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Сообщается, что Путин пожаловался французскому коллеге на якобы нарушения минских соглашений со стороны Украины. По его словам, Киев якобы обостряет обстановку на линии соприкосновения при "попустительстве ряда западных стран", которые к тому же "накачивают Украину современным оружием".

Кроме того, Путин заявил о необходимости выработки юридически зафиксированных гарантий, которые исключили бы вступление Украины в НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и Макрон проведут встречу в Брюсселе 15 декабря.

Кроме того, ожидается встреча в усеченном нормандском формате и с канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Владимир Путин Эммануэль Макрон
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