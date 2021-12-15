Зеленський розпочав першу зустріч з новим канцлером Німеччини

Президент України Володимир Зеленський у ці хвилини проводить першу зустріч з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Зустріч проходить на полях саміту Східного партнерства в Брюселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook прес-секретаря президента Сергія Никифорова.
"Президент України розпочав двосторонню зустріч з новим німецьким канцлером Олафом Шольцем. Згодом до них приєднається президент Франції Еммануель Макрон", - зазначив Никифоров.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що чекає від лідерів ЄС чітких сигналів на адресу Росії, щоб не допустити ескалації на кордонах.
Напередодні зустрічі з Зеленський французький президент дзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, сторони обговорювали Україну.