Зеленський про можливий наступ РФ з Білорусі: вони мають знати, що буде опір

"Росіяни на території Білорусі повинні знати, що тут є оборонні рубежі, і тут буде військо. Вони це повинні знати. Секретів немає. Завдяки сучасній техніці у них і так це все є. Але це приховувати не треба. Вони мають знати, що буде опір", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що жителі областей, які межують з Білоруссю, отримають захист при спробі вторгнення ворога.

"З Білорусі ми поки що не бачимо ніяких планів, загроз і потужностей", - підкреслив президент.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Нагадаємо, Білорусь допомагає Росії у війні проти України. Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Також росіяни використовували Білорусь для завдання ракетних ударів по нашій країні.

Окрім того, варто зазначити, що так звані російсько-білоруські навчання дозволяють Москві утримувати у Білорусі свої війська.

Командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв наголосив, що українські військові пильнують кордон з Білоруссю та у разі загрози готові оперативно реагувати.

Детальніше про те, як Білорусь допомагає Росії у війні проти України читайте - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.