Тил Путіна. Як Білорусь допомагає Росії у війні проти України

ВПК Білорусі допомогає покривати потреби російської армії на фронті. Як та чому режим Лукашенка став одним із ключових союзників у війні для Кремля - в матеріалі РБК-Україна.

Від початку широкомасштабної агресії Білорусь стала ключовим союзником Росії у веденні бойових дій проти України. Вночі 24 лютого 2022 році окупаційні війська вторглись на територію Київщини саме з білоруських прикордонних регіонів. На початку бойових дій Москва воювала білоруськими снарядами, які привозила білоруськими вантажівками для білоруської бронетехніки.

Лише за перші сім місяців повномасштабної війни, за даними групи "Беларускі Гаюн", Лукашенко передав Росії понад 65 тисяч тонн боєприпасів, сотні танків Т-72А, БМП та вантажівок "Урал". Тільки коли білоруські склади опустіли від апетитів Путіна, основними постачальниками готової зброї для Росії стали інші країни, здебільшого Іран та Північна Корея. Проте військова допомога росіянам від білорусів аж ніяк не знизилась, скоріше – навпаки.

Попри усі старання Кремля значно підвищити обсяги виробництва зброї власними промисловими потужностями, ВПК Росії досі так і не здатний встигати за темпами витрат фронту. І те, чого не вистачає, допомагає покривати саме білоруський ВПК.

Білорусь йде на допомогу

Білоруська "оборонка" не сильно змінилась з радянських часів. Там не будували великих військових підприємств з повним циклом виробництва через близькість до кордону із західними країнами. Натомість розташовували значну кількість так би мовити "допоміжних" заводів, які випускали і досі випускають оптичні прилади, прицільні комплекси, радіоелектронне обладнання, системи управління вогнем, спеціалізовану колісну техніку тощо. А також здійснюють ремонт та модернізацію зброї та техніки. Росія користується повним спектром послуг білоруського ВПК, але ключова допомога полягає саме у відновленні пошкодженої в результаті бойових дій військової техніки.

Документація, надана джерелами у спецслужбах

Ще у 2022 році, на початку повномасштабної агресії 60% товарів білоруського ВПК йшло на російський ринок. Сьогодні ця цифра зросла ще більше Зараз 120 білоруських заводів та конструкторських бюро залучені у виготовлення 1600 видів військової продукції та послуг для РФ. Натомість 940 російських підприємств постачають близько 4000 найменувань товарів 67 білоруським військовим підприємствам. У жодній іншій сфері між цими країнами не має такої тісної співпраці, як у військовій.

До того ж аналіз відкритих джерел дає розуміння того, що об’єми виробництва білоруського ВПК зростають. На підприємствах постійно збільшується чисельність вакансій, багато заводів починають працювати у три зміни. Наприклад, додаткові кадри шукають на підприємстві "Зенит-БелОМО", яке виготовляє військову оптику, вдвічі зросла кількість вакансій на “МЗКТ” (Мінський завод колісних тягачів), додатковий персонал шукають також ОАО "АГАТ-системы управления", ОАО "558 Авиационный ремонтный завод", ОАО "Оршанский авиаремонтный завод".

Документація, надана джерелами у спецслужбах

Ліміт на збільшення співробітників на білоруських військових підприємствах сьогодні фактично відсутній у зв’язку з постійним збільшенням замовлень від Росії. Досить часто замовлення настільки великі, що підприємству не вдається виконати його на наявних потужностях і воно змушене або розширювати виробництво, або відкладати замовлення на майбутнє. Так, за інформацією видання, оптичний завод "Сфера" ММЗ ім. Вавилова через велике навантаження вимушено переніс виконання замовлення на наступний рік, а ОАО "Пеленг", що виготовляв для російської армії приціли навідника "Сосна-У", заявив, що збирається побудувати два нових корпуси для розширення виробництва.

Демарш проти Лукашенка?

Фактично білоруська "оборонка" сьогодні теж стала на військові рельси. На їхніх заводах працюють сотні тисяч працівників, які просто не можуть не знати, куди йде виготовлена ними продукція. Однак військові заводи – це чи не єдина сфера, в якій можна отримати більш-менш достойну заробітну плату в Білорусі. Інша річ – чи подобається самим білорусам те, що виготовленою ними продукцією, вбивають українців? Навряд чи.

Згідно з інформацією, опублікованою в українських ЗМІ, 558-й авіаційний ремонтний завод у Барановичах продовжує працювати над відновленням військових гелікоптерів Мі-8/Мі-17. У своєму матеріалі журналісти зіслались на технічну документацію, звіти та договори заводу. Що цікаво: як стверджує видання, секретну документацію українським спецслужбам передав співробітник білоруського КДБ "досить високого рангу". Можна припустити, що такий крок білоруського "кадебіста" став реакцією на заяву самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, про те, що він буде “балотуватися” в президенти в 2025 році. Схоже, що проти білоруського диктатора уже почали виступати не тільки прості громадяни, але й служителі самого режиму – силовики.

Документація, надана джерелами у спецслужбах

“Злив” цих секретних документів – вкрай показовий момент. Малоймовірно, що це могла бути індивідуальна ініцітива з огляду на те, що білоруське КДБ, як правило, діє як єдина система. Можливо, і сам Лукашенко вже почав відчувати недовіру до своїх силовиків. Нещодавно він заявив, що очікує на спробу держперевороту, що має відбутися до або під час виборів. А білоруська опозиція або сидить в тюрмах, або за кордоном, вона практично не несе жодної загрози режиму. Чи не власних силовиків мав на увазі Лукашенко, говорячи про майбутню спробу перевороту?

Від початку війни білоруський диктатор обрав сторону агресора. І доки Росія веде війну Білорусь продовжить допомагати їй – якщо не своїми солдатами, то принаймні в сфері "оборонки". Є чималий перелік комплектуючих, необхідний армії Путіна, який виготовляються лише в Білорусі. Тому білоруська "оборонка" теж має стати об'єктом ретельної уваги та міжнародних санкцій і для України, і для її західних партнерів, аби вона не могла отримувати доступ до іноземних технологій і товарів для війни.