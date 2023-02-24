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Зеленський про можливість програшу України: навіть не хочу думати про таке

Фото: президент України Володимир Зеленський (Офіс президента)
Автор: Каріна Левицька

Найбільша проблема, яка може статися в Україні, це слабкість всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію президента України Володимира Зеленського.

На питання журналіста, що буде в Україні в разі програшу в війні, що розпочала Росія, Зеленський відповів, що не бажає про таке навіть думати.

"Найважливіше - це єдність. Навіть, якщо недостатньо зброї, набоїв, снарядів, то ми можемо програти, але тут головне, що ми будемо втрачати людей. І для нашої країни це буде викликом", - заявив президент.

Він пояснив, що найбільшою проблемою, що може статися, буде слабкість всередині самої країни.

"Я навіть не хочу думати про таке, що наступного року 24 лютого ми будемо в такій же ситуації як зараз. Я не хочу про таке думати. Нам треба бути впевненими. Ми переможемо. Де наші літаки Тайфун? Запитайтеся у мого друга Ріші (мова про прем'єра Британії Ріші Сунака - ред.)", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, про події в Україні та світі у річницю російського вторгнення можете дізнатись - у матеріалі РБК-Україна.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України