Зеленский о возможности проигрыша Украины: даже не хочу думать о таком

На вопрос журналиста, что будет в Украине в случае проигрыша в войне, начатой Россией, Зеленский ответил, что не желает об этом даже думать.

"Самое важное - это единство. Даже если недостаточно оружия, патронов, снарядов, то мы можем проиграть, но здесь главное, что мы будем терять людей. И для нашей страны это будет вызовом", - заявил президент.

Он пояснил, что самой большой проблемой, которая может произойти, будет слабость внутри самой страны.

"Я даже не хочу думать о таком, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации как сейчас. Я не хочу о таком думать. Нам нужно быть уверенными. Мы победим. Где наши самолеты Тайфун? Спросите моего друга Риши (речь о премьере Британии Риши Сунаке - ред.)", – подчеркнул Зеленский.