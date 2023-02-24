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Зеленский о возможности проигрыша Украины: даже не хочу думать о таком

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Офис президента)
Автор: Карина Левицкая

Самая большая проблема, которая может произойти в Украине, это слабость внутри страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского.

На вопрос журналиста, что будет в Украине в случае проигрыша в войне, начатой Россией, Зеленский ответил, что не желает об этом даже думать.

"Самое важное - это единство. Даже если недостаточно оружия, патронов, снарядов, то мы можем проиграть, но здесь главное, что мы будем терять людей. И для нашей страны это будет вызовом", - заявил президент.

Он пояснил, что самой большой проблемой, которая может произойти, будет слабость внутри самой страны.

"Я даже не хочу думать о таком, что в следующем году 24 февраля мы будем в такой же ситуации как сейчас. Я не хочу о таком думать. Нам нужно быть уверенными. Мы победим. Где наши самолеты Тайфун? Спросите моего друга Риши (речь о премьере Британии Риши Сунаке - ред.)", – подчеркнул Зеленский.

Напомним, о событиях в Украине и мире в годовщину российского вторжения можете узнать - в материале РБК-Украина.

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Владимир ЗеленскийВойна России против Украины