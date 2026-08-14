Зеленський не може знайти кандидата на посаду посла України у США, - Politico

Президент України Володимир Зеленський зіткнувся з труднощами у пошуку нового посла України у США після звільнення Ольги Стефанішиної.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Зеленський спочатку розглядав можливість призначити послом у США колишню прем’єр-міністерку Юлію Свириденко. Однак вона відмовилася.

"Не секрет, що я розраховував на Юлію Свириденко та пропонував їй посаду посла в Сполучених Штатах", - заявляв президент наприкінці липня.

Він наголошував, що хоче бачити у Вашингтоні людину з максимально високою кваліфікацією - рівня віцепрем’єр-міністра, міністра або прем’єр-міністра.

Однак після відмови Свириденко знайти відповідного кандидата виявилося складно. За словами співрозмовників видання, потенційні претенденти побоюються умов роботи та необхідності взаємодіяти з непередбачуваною адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Колишня віцепрем’єр-міністерка та народна депутатка Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що впливові українці можуть не хотіти цієї посади через побоювання, що не матимуть достатньої свободи для ефективної роботи.

Водночас колишній український дипломат зазначив, що говорити про повну відсутність охочих було б перебільшенням.

"Звичайно, є люди, які хочуть цієї роботи, але немає нікого, хто б дійсно відповідав вимогам", - сказав він.

Politico зазначає, що тривала відсутність посла у США може стати для України серйозною проблемою саме тоді, коли у Вашингтоні ухвалюватимуть рішення щодо озброєння, протиповітряної оборони, розвідданих та можливих умов мирних переговорів.

Водночас депутат Ярослав Юрчишин припустив, що Зеленський може не призначати нового посла до проміжних виборів у США.

"Важко буде судити, хто найкраще впишеться в політичний ландшафт, доки ці вибори не відбудуться", - сказав він.