Зеленский не может найти кандидата на должность посла Украины в США, - Politico

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с трудностями в поиске нового посла Украины в США после увольнения Ольги Стефанишиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Зеленский сначала рассматривал возможность назначить послом в США бывшую премьер-министр Юлию Свириденко. Однако она отказалась.

"Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предлагал ей должность посла в Соединенных Штатах", - заявлял президент в конце июля.

Он отмечал, что хочет видеть в Вашингтоне человека с максимально высокой квалификацией - уровня вице-премьер-министра, министра или премьер-министра.

Однако после отказа Свириденко найти подходящего кандидата оказалось сложно. По словам собеседников, потенциальные претенденты опасаются условий работы и необходимости взаимодействовать с непредсказуемой администрацией президента США Дональда Трампа.

Бывшая вице-премьер-министр и народная депутат Ивана Климпуш-Цинцадзе заявила, что влиятельные украинцы могут не хотеть этой должности из-за опасений, что не будут иметь достаточной свободы для эффективной работы.

В то же время бывший украинский дипломат отметил, что говорить о полном отсутствии желающих было бы преувеличением.

"Конечно, есть люди, которые хотят этой работы, но нет никого, кто действительно отвечал бы требованиям", - сказал он.

Politico отмечает, что длительное отсутствие посла в США может стать для Украины серьезной проблемой именно тогда, когда в Вашингтоне будут приниматься решения по вооружению, противовоздушной обороне, разведданным и возможным условиям мирных переговоров.

В то же время, депутат Ярослав Юрчишин предположил, что Зеленский может не назначать нового посла до промежуточных выборов в США.

"Трудно будет судить, кто лучше впишется в политический ландшафт, пока эти выборы не состоятся", - сказал он.