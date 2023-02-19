Зеленський може взяти участь на саміті G7 у Хіросімі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

Зазначається, що на майбутній саміт також може бути запрошено прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді та прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе з метою проведення переговорів у рамках Чотиристороннього діалогу з безпеки.

Нагадаємо, глави МЗС країн G7 оголосили про посилення санкцій проти Росії та держав, які матеріально підтримують військову агресію проти України.

Раніше РБК-Україна повідомляло про те, що міністри G7 під час зустрічі домовилися про подальшу підтримку України. Зокрема, йдеться про прискорення постачання зброї та запровадження нових санкцій проти Росії.

Також раніше ми писали, що США та країни G7 мають намір 24 лютого запровадити новий масштабний пакет санкцій проти Росії.

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