Зеленский может принять участие на саммите G7 в Хиросиме

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK .

Отмечается, что на грядущий саммит также может быть приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе с целью проведения переговоров в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности.

Напомним, главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, материально поддерживающих военную агрессию против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Также ранее мы писали, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

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