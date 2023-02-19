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Зеленский может принять участие на саммите G7 в Хиросиме

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Токио, Воскресенье 19 февраля 2023 04:25
Зеленский может принять участие на саммите G7 в Хиросиме Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Японское правительство изучает возможность приглашения на предстоящий саммит G7 в Хиросиме президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

Отмечается, что на грядущий саммит также может быть приглашен премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе с целью проведения переговоров в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности.

Напомним, главы МИД стран G7 объявили об усилении санкций против России и государств, материально поддерживающих военную агрессию против Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало о том, что министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Также ранее мы писали, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

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