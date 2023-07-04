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Зеленський може відвідати Болгарію, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський може здійснити візит до Болгарії на запрошення нового уряду країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське видання "24 часа".

Зазначимо, що у Болгарії призначено новий парламент.

Раніше депутати минулого скликання парламенту відмовлялися слухати звернення президента України. Тоді Зеленський хотів закликати Софію надати допомогу Україні для боротьби проти Росії.

Допомога Україні від Болгарії

Нещодавно уряд Болгарії затвердив новий пакет допомоги для України, який порівняти за обсягом з попереднім.

Окрім того, раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що країна хоче посилити підтримку зусиль ЄС щодо постачання боєприпасів Україні. Болгарія має намір доєднатись до спільних закупівель.

Після цього новий прем'єр Болгарії Ніколай Денков зазначив, що країна має бути послідовною і виконувати рішення, які були ухвалені раніше. Зокрема, необхідно допомагати Україні зброєю і снарядами.

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Володимир ЗеленськийБолгария