Зеленский может посетить Болгарию, - СМИ

хотел призвать Софию оказать помощь Украине для борьбы против России.

Помощь Украине от Болгарии

Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет помощи для Украины, сравнимый по объему с предыдущим.

Кроме того, ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна хочет усилить поддержку усилий ЕС по поставкам боеприпасов Украине. Болгария намерена присоединиться к совместным закупкам.

После этого новый премьер Болгарии Николай Денков отметил, что страна должна быть последовательной и выполнять решения, принятые ранее. В частности, необходимо помогать Украине оружием и снарядами.

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