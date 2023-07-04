Зеленский может посетить Болгарию, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Болгарию по приглашению нового правительства страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на болгарское издание "24 часа".
хотел призвать Софию оказать помощь Украине для борьбы против России.
Недавно правительство Болгарии утвердило новый пакет помощи для Украины, сравнимый по объему с предыдущим.
Кроме того, ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что страна хочет усилить поддержку усилий ЕС по поставкам боеприпасов Украине. Болгария намерена присоединиться к совместным закупкам.
После этого новый премьер Болгарии Николай Денков отметил, что страна должна быть последовательной и выполнять решения, принятые ранее. В частности, необходимо помогать Украине оружием и снарядами.
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