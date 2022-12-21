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Зеленський може попросити у Байдена винищувачі F-16, - ЗМІ

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Винищувач General Dynamics F-16 Fighting Falcon, який є опорою ВПС США і використовується країнами по всьому світу, буде серед додаткової військової підтримки, яку президент України Зеленський попросить на зустрічі з главою США Джо Байденом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBS News.

Як йдеться у статті, якщо США погодяться продати F-16 Україні, це стане "значним кроком уперед" щодо підтримки українських авіаційних можливостей, які Зеленський продовжує зміцнювати.

Цей літак вперше був запущений у виробництво у 1976 році, але він залишається винищувачем, який раніше прагнула придбати Україну. Незабаром після вторгнення Росії США обговорювали угоду, згідно з якою F-16 вирушали до Польщі, а Україна отримувала старіші літаки російського виробництва, хоча зрештою вона зірвалася.

З того часу США обговорювали відправку винищувачів в Україну, хоча Байден нещодавно заявив, що питання цих літаків не обговорюється.

Як повідомлялось, в умовах повномасштабної війни з Росією Україна потребує винищувачі типу F-16. Однак перед тим, як їх отримувати треба налагодити необхідну під літаки інфраструктуру, інженерію і підготувати наших пілотів.

Нагадаємо, восени Україна перестала публічно вимагати у США висококласну зброю, таку як системи ППО Patriot, винищувачі F-16 та безпілотники Grey Eagle. Але переговори про постачання зброї, здатної переламати хід війни, тривають.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден